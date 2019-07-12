صواريخ “إس 400” تصل تركيا .. وعقوبات أمريكية في انتظار أردوغان

البلاد : وكالات

أعلنت تركيا في خطوة تصعيدية جديدة ، عن بدء استلامها منظومة صواريخ “إس 400” من روسيا، بالرغم من تهديد أمريكا بأن أنقرة ستواجه عواقب حقيقية وسلبية إذا أتمت الصفقة، وذلك لأن الأنظمة الروسية تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي “الناتو” الذي يضم تركيا، والذي بدوره أعرب عن قلقه من تسلم تركيا الصواريخ الروسية

وكشفت وزارة الدفاع التركية، عن أنها بدأت تسلّم صواريخ إس-400 الروسية، اليوم الجمعة، رغم التهديدات المتكررة التي وجّهتها واشنطن إلى أنقرة لعدم حيازة هذه المنظومة الدفاعية المضادة للطائرات.

وتستعد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لفرض عقوبات قاسية على أنقرة، تشمل إنهاء مشاركتها في برنامج مهم خاص بطائرات حربية مقاتلة، يشمل تعليق تدريب الطيارين الأتراك على مقاتلات إف-35 المتقدمة، حيث كانت واشنطن قد حذّرت من أنها ستفرض عقوبات على تركيا، إذا مضت قدماً في إتمام صفقة شراء المنظومة الصاروخية إس-400 روسية الصنع، مهددة بتصعيد مكثف لاضطرابات الأسواق المالية، التي لا تزال متأثرة سلبياً على خلفية المواجهة الدبلوماسية التي حدثت في العام الماضي.

ترى واشنطن أنه يوجد خطر حقيقي من أن يتمكن المشغّلون الروس الذين سيدربون العسكريين الأتراك على منظومة إس-400 من كشف الأسرار التكنولوجية للمقاتلة الشبح الأميركية الجديدة “أف-35″، التي تريد أنقرة شراءها أيضاً.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أكد لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية شراء أنقرة لمنظومة صواريخ “إس-400” الدفاعية الروسية تعد “مشكلة”، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش قمة مجموعة العشرين، السبت.

كما أكد خلال مؤتمر صحافي لاحق بختام قمة العشرين، أن عقوبات أميركية ستفرض على تركيا إذا استمرت بشراء S400.