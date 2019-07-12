القبض على تشكيل عصابي يسلب أموال الوافدين بالدمام

الدمام : البلاد

ألقت شرطة الدمام القبض على تشكيل عصابي كبير مكون من عشرين شخصاً، تخصص في سـرقة العمالة الوافدة باستخدام القوة.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم إن نتائج المتابعة الأمنية لجـرائم الاعتـداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن ضبط تشكيل عصابي مكون من عشرين متهماً من مخالفي نظام الإقامة من الجنسية الإثيوبية، جميعهم في العقد الرابع من العمر.

وأضاف أنه بعد توفر الدلائل على تورطهم في الترصد للعمالة الوافدة بمدينة الدمام وسلب الأموال منهم تحت التهـديد باستخدام القـوة، تم القبض عليهم، وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.