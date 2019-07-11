سوريا تتهم تركيا بسرقة آثار عمرها آلاف السنين

البلاد : وكالات

اتهمت مديرية الآثار والمتاحف السورية تركيا بـ”الاعتداء الجائر” على المواقع الأثرية بريف حلب.

وناشدت المديرية، وفق ما ذكرت وكالة “سانا”، المنظمات الدولية “والشخصيات الاعتبارية والأكاديمية العالمية المهتمة بالثقافة وكل مهتم وحريص على الحضارة الإنسانية التدخل لحماية التراث الثقافي السوري ووضع حد للعدوان الجائر من قوات الاحتلال التركي على المواقع الأثرية بريف حلب”.

وحسب ما نشرته الوكالة “الرسمية”، فإن “آخر المعلومات الواردة من منطقة عفرين بريف حلب تفيد بقيام قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها (..) بتجريف التلال الأثرية الواقعة في سهل عفرين بواسطة الجرافات للتنقيب عن الكنوز واللقى الأثرية التي تختزنها هذه التلال والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ما يؤدي إلى دمار الطبقات الأثرية وتحطيم صفحات مضيئة من تاريخ وحضارة الشعب السوري”، وفق سانا.

وأوضحت مديرية الآثار أن “الصور التي وصلت من المنطقة تظهر العثور على تماثيل ومنحوتات نادرة تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد وإلى العصر الروماني”، مشيرة إلى أن “هذه الاعتداءات تجري في معظم مواقع عفرين الأثرية المسجلة على قائمة التراث الوطني، ومن بينها (تل برج عبدالو) و(تل عين دارة) و(تل جنديرس) و(موقع النبي هوري)”، وفق قولها.

وذكرت أن موقع معبد عين دارة تعرض لقصف تركي “قبل احتلال المنطقة، ما أدى إلى تدمير الكثير من منحوتاته البازلتية نادرة الوجود”، على حد تعبيرها.

وفي أبريل الماضي، ذكرت “سانا” أن عمليات حفر وجرف في الحقول الزراعية والتلال على نطاق واسع في مدينة عفرين ومحيطها بحثاً عن الآثار “بإشراف سلطات النظام التركي” .