رئيس الأركان الجزائري يؤكد على الانتخابات ويتوعد العملاء

الجزائر – وكالات

أكد رجل الجزائر القوي رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية هي بمثابة “مفتاح حقيقي نحو بناء دولة قوية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجيش سيستمر في محاربة الفساد ومواجهة “لعملاء بإجراءات حازمة.

جاء ذلك خلال حفل تسليم جائزة الجيش الوطني الشعبي، لأفضل عمل علمي وثقافي وإعلامي لسنة 2019 في طبعتها الثامنة.

وقال إن مواقف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي ثابتة وصادقة حيال الوطن والشعب منذ بداية الأزمة، وهذا الثبات في الرأي والموقف، يأتي من ثبات المبدأ الوطني الذي تتبناه المؤسسة العسكرية، الرامي أساسا إلى مراعاة مطالب الشعب، وتطلعاته المشروعة أثناء التعامل مع مجريات إيجاد الحلول الدستورية لهذه الأزمة السياسية.

وأكد رئيس أركان الجيش الجزائري على أهمية إجراء انتخابات الرئاسة الجزائرية، قائلا: “هذه الحلول التي نعتبر في الجيش الوطني الشعبي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي ثمرتها الدستورية والشرعية الأولى، ونعتبر بأنها تحمل في طياتها ما يكفل مواصلة أشواط إرساء قواعد دولة الحق والقانون التي تسودها النهضة الاقتصادية والرخاء الاجتماعي والتماسك المجتمعي ويخيم عليها الأمن والاستقرار”.

وتوعد صالح في حديثه من وصفهم بـ”العملاء” قائلا: على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري الصائب وضعها في الطريق، على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية، إنها أفكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية، دوائر تكن حقدا دفينا للجيش.

وقال إن هؤلاء تبنوا نهج الدعوات الصريحة إلى رفض كل عمل بإمكانه الإسهام في حل الأزمة، معتقدين أنهم بإمكانهم الإفلات من قبضة القانون”، وأضاف: “نحذرهم شديد التحذير، بأن الجزائر أغلى وأسمى من أن يتعرض لها ولشعبها، مثل هؤلاء العملاء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا.