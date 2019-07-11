جامعة طيبة توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية بينبع

المدينة المنورة : البلاد

وقعت جامعة طيبة اتفافية مشتركة مع الهيئة الملكية بينبع بهدف تعزيز أواصر التعاون في العديد من المجالات.

وتتضمن الاتفاقية التعاون بين الجهتين بتنسيق برامج تبادل الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، ومنسوبي كلا الطرفين، وإجراء مشروعات مشتركة في المجالات المتفق عليها.

جاء ذلك خلال استقبال معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني في مكتبه اليوم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني والوفد المرافق له.

ورحب معاليه بالتعاون بين جامعة طيبة والهيئة الملكية بينبع في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن جامعة طيبة تقصد التعاون مع الجهات المختلفة من أجل التطوير والتنسيق والتكامل فيما يخدم مصلحة الوطن ويخدم الأهداف المشتركة.

وأكد الدكتور السراني أن الاتفاقية تشجع تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، وإقامة اللقاءات العلمية والندوات والمشاركة في نشر الوعي المجتمعي وإعداد البرامج التثقيفية المعنية بذلك.