الربيعة يرعى ملتقى الصحة العالمي سبتمبر القادم بالرياض

الرياض- البلاد

يرعى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، والذي سيعقد خلال الفترة من 10 -12 سبتمبر 2019 بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض وتنظمه وزارة الصحة بالتعاون مع شركة إنفورما للمعارض.

ويهدف ملتقى الصحة العالمي، إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليساهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات، التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها، بما يلبي إحتياجات المرضى والسكان. كما يُعدُّ الملتقى فرصة واعدة للإطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة.

وسيقام على هامش الملتقى، مجموعة متنوعة من المؤتمرات، بما في ذلك مؤتمرات التعليم الطبي المستمر (CME)، وتنقسم المؤتمرات بين خمس مؤتمرات إكلينيكية وأربعة مؤتمرات غير إكلينيكية بما في ذلك: طب الطوارئ، إدارة المختبرات، تجربة المرضى، إدارة الجودة، الاشعة الشاملة، بناء المستشفيات، الهندسة الطبية الحيوية، الصحة الرقمية والقادة في قطاع الرعاية الصحية.