الجيش الليبي: حققنا نصرا كبيرا على الإرهاب

بنغازي – وكالات

أكد الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان القيادة العامة للجيش الليبي، أن القوات المسلحة حققت نصراً كبيراً على الجماعات الإرهابية ، مشيرا إلى أن الوضع العام تغير بشكل إيجابي عما كان عليه في السابق، مشددا على أن حقوق الإنسان مبدأ مصان، وأن الجيش يعمل على تعزيز هذه الحقوق وضمانها.

وفي لقائه وفد البعثة الأممية، الأربعاء، أشار الناظوري إلى أن حقوق الإنسان تعد من أولويات عمل الجهات الضبطية والعسكرية، لاسيما بعد اكتمال منظومة العدالة وتفعيل القضاء بشقية المدني والعسكري.

وأكد أن القوات المسلحة ماضية نحو القضاء على كافة بؤر الإرهاب حتى ينعم الوطن بالأمن الكامل، وتحفظ سيادته ويظل القانون سائدا في كل ربوعه.

واستقبل الناظوري وفد البعثة الأممية الذي ضم كلا من ستيفاني ويليامز نائب المبعوث الأممي غسان سلامة، وسليم رعد مسؤول قسم الشؤون الأمنية بالبعثة، وسامية إسحاق مسؤول قسم حقوق الإنسان بالبعثة ، وتطرق اللقاء إلى العمل على مبدأ حماية حقوق الإنسان، وأوضاع السجون وأسرى الحرب، إضافة إلى تطوير آليات التعاون في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب.

ومنذ 4 أبريل الماضي، يخوض الجيش الليبي معارك ضارية لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات الإرهابية المسيطرة عليها.وجاءت العملية العسكرية تحت اسم “طوفان الكرامة”، استكمالا للتفويض الممنوح للجيش من الشعب الليبي والبرلمان عام 2014، لتحرير البلاد من الإرهاب.