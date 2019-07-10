هاكرز يخترقون حسابات شركة يابانية ويسطون على نصف مليون دولار

القاهرة – البلاد

أوقفت الشركة اليابانية 7 Eleven japan ، ميزة الدفع عبر الهاتف المحمول، التى تم إطلاقها عبر تطبيق 7Pay الخاص وذلك بعدما تمكن مجموعة من الهاكرز من اختراق التطبيق، وزيادة قيمة المدفوعات التى يدفعونها.

وتعهدت الشركة أن تقوم بتعويض المستخدمين عن أموالهم المسروقة وتوفير خطة دعم، ونشرت تحذير على موقعها مع منع تسجيل مستخدمين جدد، بعد أن استهدف الهاكرز حوالى 900 حساب وسرقة ما يقارب من 500 ألف دولار.

وحسب موقع The Verge الأمريكى، اشتكى بعض العملاء من وجود رسوم لم يدفعوها قط، بعد أن أصدر هذا التطبيق فى الأول من يوليو، ليسمح للعملاء بفحص الباركود وشحن بطاقة الإئتمان.

ووفقاً لـYahoo News Japan، يحتاج الهاكرز إلى معرفة تاريخ ميلاد المستخدم وبريده الإلكترونى ورقم هاتفه، ثم بعد ذلك يمكنه إرسال طلب إعادة تعيين كلمة المرور إلى عنوان بريد إلكترونى آخر واختراق الحساب.

وكانت السلطات اليابانية قد ألقت القبض على شخصين يحاولان استخدام حساب تم اختراقه، بحيث تعتقد أنهما قد يكونا أعضاء بعصابة صينية معروفة باستخدام الهويات المسروقة عبر الإنترنت.