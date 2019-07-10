مميزات وعيوب العمل من المنزل

خاص البلاد / نيفين عباس

العمل المنزلى الحل الأسهل والأنجح والمفضل للكثير من السيدات

لأنه يوفر الكثير من الجهد والوقت كما أنه يسمح بتوفير وقت أكبر للأسرة

لكن للأمر بعض المميزات وأيضاً العيوب نسردها لكِ عبر السطور التالية

من مميزات العمل عن طريق المنزل

حرية التمتع وتوفير الوقت بعيداً عن التلصص والضغط النفسى الناتج عن الإداريين

توفير الكثير من النفقات التى تنفق خارج المنزل للوصول لمقر العمل أو نقل بعض الأشياء الخاصة بعملك كالملفات وغيره وكذلك توفير نفقه الوجبات التى تقومى بإستهلاكها أثناء فترة العمل خارج المنزل

حرية إختيار الملابس المناسبة لكِ لإرتدائها بعيداً عن التقيد بملابس معينة كذلك الجلوس بالطريقة المفضلة والشكل المفضل وكذلك المكان المفضل لكِ

سهولة تنظيم الوقت وتقسيمه بين الأسرة والعمل مما يوفر الكثير من الأزمات أو الشعور بالذنب تجاه أسرتك

من سلبيات العمل عن طريق المنزل

الشعور بالملل وإفتقار روح الجماعة والفريق التى تتمتعى بها بالعمل خارج المنزل

بذل الكثير من الجهد الإضافى لمتابعة ومراقبة العمل حتى يخرج بشكل دقيق دون مراجعة من المختصين لأن المسؤولية تقع كافة على عاتقك

الشعور بالروتين اليومى خاصة أن الخروج يومياً خارج المنزل يخلصك من الإحساس بالروتين والإكتاب كما أنه يجعل دائرة حياتك الإجتماعية أوسع

العمل المنزلى يحرمك من فرص إقتناص وظائف أميز لأنكِ غير متواجدة

لن تحصلى على التقييم والتقدير الذى تستحقيه حتى إن بذلتى الكثير من الجهد لأن المسؤولين سيرون النتائج النهاية دون النظر للجهد الذى قمتِ ببذله

نصائح بين هذا وذاك

حافظى على زيارة مكتبك وزملائك بالعمل من وقت لأخر إن كنتِ تعملى بالمنزل

حاولى توفير سبل للراحة سواء العمل منزلى أم بمقر العمل

إلتزمى بمواعيد وساعات عمل محددة ولا تتجاوزيها