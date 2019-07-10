مبادرة عمار تستعد لتتويج الفائزين بحضور أمير الرياض

جدة – بدر النهدي

حلّقت مسابقة مبادرة عمار في موسمها الثالث متجولة في عدة مدن رئيسية ابتدأت من جدة ثم المدينة المنورة فإلى العاصمة الرياض لتنهي رحلتها في المنطقة الشرقية؛ حيث استقبلت لجنة التحكيم المتسابقين من ذوي الإعاقة ممن لديهم مواهب في مسارها الأول، كما استقبلت الأصحاء في مسارها الثاني ممن لديهم أفكار، مبادرات، تطبيقات، مشاريع تخدم ذوي الإعاقة فيما يحقق خدمة مجتمعية واسعة النطاق للطرفين بإندماج ذوي الإعاقة بالمجتمع وبالإحساس بالمسؤولية من المجتمع تجاههم. وقد سجل في المبادرة أكثر من 1250 متسابق ، بلغ عددهم بعد التصفية من اللجنة الأولية 250 متأهلا ، ومع اللجنة النهائية يصل عددهم قرابة 200 متسابق.



ومن المنتظر أن يقام حفل ضخم في 24 يوليو الشهر الجاري في بمقر مسرح شركة سابك ، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ، ووزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ورئيس مجلس إدارة شركة سابك الدكتور عبدالعزيز الجربوع ورئيس ومؤسس جمعية الإرادة الدكتور عمار بوقس وعدد من المسؤولين ووسائل الإعلام المختلفة ، وذلك لتتويج الفائزين الثلاثة في مسار ذوي الإعاقة والفائز في مسار الأصحاء.



ومبادرة عمار فكرة نبعت عام ٢٠١٤ من عقلية رجل قهر المستحيل وهو الدكتور عمار بوقس الذي اهتم بفئة غالية وجزء لا يتجزأ من مجتمعنا لتتطور المبادرة بإنشاء جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة بتوجيه سامي من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ، وتعد المبادرة الأولى من نوعها في العالم.

ولن تقتصر مبادرة عمار في الموسم القادم على السعودية ، بل ستمتد لدول مجلس التعاون الخليجي في خطة تطوير وضعتها الجمعية.