مايكروسوفت: حذف الحسابات غير المستخدمة

القاهرة – هاشم الهاشم

حدثت شركة مايكروسوفت مؤخرا صفحة الدعم الخاصة بها، والتى تحدثت فيها الشركة عن القواعد التي تم تقديمها مؤخرًا والتي يجب على جميع المستخدمين الذين لديهم حساب مايكروسوفت إتباعها للتأكد من عدم حذف حساباتهم.

ووفقًا لصفحة الدعم سيتم حذف حسابات مايكروسوفت التي ظلت غير مستخدمة لأكثر من عامين، لذا يجب على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساب مايكروسوفت الخاص بهم مرة واحدة كل عامين، وإلا ستقوم مايكروسوفت بحذف حسابك دون إصدار أي تحذير، وستصبح سياسة مايكروسوفت الجديدة سارية اعتبارًا من 30 أغسطس 2019.

ورغم ذلك هناك استثناءات قليلة لهذه القاعدة الجديدة، ومنها استخدام حساب مايكروسوفت لشراء أو استرداد قيمة أو الوصول إلى شراء منتج أو خدمة حالية من مايكروسوفت، كما سيظل حساب مايكروسوفت الخاص بك نشطًا طالما كان لديك اشتراك مايكروسوفت نشط مرتبط بحساب مايكروسوفت الخاص بك.

كما حذرت مايكروسوفت الملايين من مشكلة في نظام التشغيل (ويندوز 10) الذي أصبح يشكل خطرا على الشركة، بسبب مشاكله التي تراكمت في الأسابيع الأخيرة.