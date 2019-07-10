خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ الطريقة الأصلية لعمل جراتان البطاطس بالكريمة فى الفرن
المقادير اللازمة لعمل جراتان البطاطس بالكريمة
4 حبات من البطاطس
ملعقة صغيرة من الزعتر الأخضر الطازج أو المجفف
ملح بحسب الرغبة
2 كوب من الكريمة
ماء
زبدة
طريقة عمل جراتان البطاطس بالكريمة
تقشر البطاطس وتغسل
توضع فى الماء على النار وتسلق نصف سلق حتى تنضج قليلاً
تخرج من الماء وتترك لتبرد ثم تقطع دوائر رفيعة
نحضر طبق بايركس مدهون زبدة
ترص به حبات البطاطس
ثم ترش بالملح والزعتر
تكرر العملية حتى إنتهاء الكمية
تغطى البطاطس بالكريمة
توضع فى فرن مسخن مسبقاً حتى تمام النضج وتصبح ذهبية اللون
تخرج وتقدم ساخنة