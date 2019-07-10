المحليات

جامعة الملك سعود تعلن توافر وظائف أكاديمية للجنسين

صحيفة البلادaccess_time7 / ذو القعدة / 1440 هـ      10 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

أعلنت جامعة الملك سعود توافر مجموعة من الوظائف الأكاديمية (للرجال والنساء) بمرتبة (أستاذ مساعد, أستاذ مشارك أستاذ) وأخرى بمسمى (معيد) لشغلها بكوادر سعودية مؤهلة, وذلك للعمل في عدة كليات داخل الجامعة، وتشمل كلية (العمارة والتخطيط، الحقوق والعلوم السياسية، إدارة الأعمال،الآداب، العلوم الطبية التطبيقية).

وأهابت الجامعة بجميع الراغبين والراغبات في التقديم على الوظائف المذكورة، الاطلاع على المؤهلات والشروط المطلوبة عبر زيارة الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية بالجامعة http://dfpa.ksu.edu.sa/؛ مشيرةً إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد 1440/11/11هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 1440/11/22هـ.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *