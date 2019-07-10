باحثون ألمان يطورون نظاما يتيح للطائرات الهبوط الذاتى

القاهرة – هاشم الهاشم

تمكن مجموعة من الباحثين بالجامعة التقنية بمدينة ميونخ الألمانية من تطوير نظام جديد للتحكم بالطائرة بشكل ذاتى أثناء هبوطها ، فمن المعروف أن المطار يرشدها بإشارة لاسلكية ،لكن فى المطارات الصغيرة لا توجد هذه الميزة وهو ما دفع الباحثين لتطوير هذا النظام الجديد.

ونجح الباحثون فى اختبار نظام يستخدم مزيجًا من رؤية الكمبيوتر ونظام تحديد المواقع العالمى (GPS) لجعل الطائرة تهبط بنفسها دون تدخل أى عنصر بشرى ، مع إضافة الضوء المرئى وكاميرات الأشعة تحت الحمراء لتحديد موقع المدرج والحصول على إحساس دقيق بموقفه حتى عندما يؤذى الضباب أو المطر الرؤية، وهو ما يمكن الطائرة فى النهاية من حساب مسار انزلاق وعمل كل ذلك بمفردها.

ولا يزال المشروع قيد التطوير، لكنه فى نفس الوقت مشروع واعد، حيث تم اختبار الهبوط فى أواخر شهر مايو الماضى، وقد تعرفت الطائرة على المدرج من مسافة طويلة وهبطت على خط الوسط دون أن يتحكم الطيار فيها نهائيا، إذا تم تحسينه بما فيه الكفاية ، يمكن للنظام جعل عمليات الهبوط بدون استخدام اليدين ممكنة فى أى مطار تقريبًا، ناهيك عن منح الطيارين نسخة احتياطية.