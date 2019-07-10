انقاذ حاج هندي تعرض لآلام حادة بالصدر لحظة وصولة مطار المؤسس

جدة- ياسر بن يوسف

تمكن فريق طبي إستشاري بمركز القلب التخصصي بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة حاج هندي الجنسية، يبلغ من العمر 64 عاماً بعد أن تعرض لآلام حادة في الصدر عند وصوله المطار كادت أن تؤدي بحياته قبل أداء فريضة حج هذا العام 1440.

وفي التفاصيل إستقبل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، في تمام الساعة 2:50 من مساء امس الثلاثاء حاجاً هندياً بعد إصابته بألآم حاده في الصدر عند وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة مع أولى طلائع حجاج دولة الهند وتم نقله من المراكز الصحية بالمطار الى مجمع الملك عبدالله الطبي .

حيث بأشر الفريق الطبي المختص بأمراض وجراحات القلب حالة الحاج وأتضح لهم بانه بحاجة ماسة الى إجراء فحوصات طبية لازمة منها تخطيط القلب الذي بينت نتائجه أنه يعاني من وجود إحتشاء كبير في الجدار الأمامي لعضلة القلب إضافة إلى معاناته من مرضي الداء السكري وأرتفاع ضغط الدم، مما أستدعيت حالته للتدخل السريع.

وعلى الفور تم نقله إلى غرفة عمليات القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة مستعجله، أستغرقت نصف ساعة تكللت – ولله الحمد – بالنجاح ، وبعدها نُقل إلى قسم العناية القلبية للإطمئنان على حالته الصحية والتأكد من استقرارها و وضع الخطة العلاجية له، وحالته الآن ولله الحمد مستقرة .