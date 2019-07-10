الهلال يحسم صفقة “نجم كوبا أميركا”

اتخذ الهلال شوطًا كبيرًا في سبيل تجديد إعارة لاعبه البيروفي، أندري كاريلو، والذي قدم مستويات لافتة رفقة الزعيم الموسم الماضي.

ونشط اللاعب رفقة الهلال مُعارًا من ناديه الأصلي بنفيكا لمدة موسم واحد، كلّف خزائن النادي السعودي قرابة 4 ملايين يورو.

وأشارت يومية “أبولا” البرتغالية في تقرير صادر لها اليوم الأربعاء إلى إن إدارة بنفيكا وافقت على تجديد إعارة اللاعب إلى الهلال لموسم إضافي.

ورفض بنفيكا التفريط في خدمات اللاعب بشكل نهائي، بعدما طالب بمبالغ ضخمة لم تذعن إليها إدارة الهلال.

كاريلو (28 عامًا) تألق في أول مواسمه بدوري المحترفين، وسجل 4 أهداف فضلًا عن تقديمه لـ 6 تمريرات حاسمة.

وساهم مؤخرًا في وصول منتخب بلاده بيرو إلى نهائي كوبا أميركا 2019، قبل أن ينهزم ضد البرازيل في المشهد الختامي.

عقد كاريلو ينتهي مع بنفيكا صيفية 2021 وهو ما يعني أن اللاعب سيكون متاحًا بالمجّان بعد موسم ونصف.

وهي فرصة كبيرة للهلال من أجل الانقضاض عليه والتعاقد معه بشكل دائم، حيث سيكون أحد الأوراق الرابحة للمدرب رازفان لوشيسكو.

سعر اللاعب التسويقي هو 7 ملايين يورو، ولديه 48 مباراة دولية أحرز من خلالهم 6 أهداف وصنع 10 أخرى.