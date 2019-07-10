“التدريب التقني” يعلن بدء القبول في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف

البلاد : متابعات

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فتح باب القبول لبرنامج اللغة الإنجليزية المكثف لخريجيها من البنين والبنات لتمكينهم من اكتساب مهارات في اللغة الإنجليزية وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل, وذلك خلال الفترة من 11/11/ 1440 حتى 26/ 11/ 1440هـ من خلال رابط التقديم http://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ .

ونوهت المؤسسة المتقدمين بضرورة إدخال رقم الهوية على البوابة الإلكترونية كي يتم استيراد بيانات المتقدم كالاسم وتاريخ الميلاد، ومن ثم عند الدخول لصفحة المؤهلات يتم استيراد بيانات الخريج من نظام المؤسسة في حال توافرها، وفي حال عدم وجود بيانات للمتقدم فيتم إدخالها عن طريق إضافة إلى مؤهل في الصفحة الخاصة بمؤهلاتي العلمية حتى يتم التأكد من المؤهل واعتماده، وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل على البريد الإلكتروني [email protected] .