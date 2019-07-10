“البيئة”: أكثر من 8 آلاف نشاط زراعي وحيواني بتبوك

تبوك : البلاد

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد الأنشطة الزراعية التي تم حصرها في منطقة تبوك بلغ 8132 نشاطاً زراعياً، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع “حصر الأنشطة الزراعية” بالمملكة، والتي قامت بها الوزارة بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بهدف تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق التنمية المستدامة، وفتح أبواب الاستثمارات المتنوعة.

وأوضحت الوزارة أن الأنشطة الزراعية توزعت بين نشاط لأجهزة ري محورية بعدد 1099 جهازاً، وزراعة عامة بعدد 2867، وبيوت محمية 253 نشاطا، وأشجار دائمة 1562 نشاطا، بينما بلغ عدد المشاتل 25 مشتلاً، وعدد الآبار 1474، وبلغت أنشطة الثروة الحيوانية 594 نشاطاً، والثروة السمكية 3 أنشطة، إضافة إلى أنشطة الطيور والدواجن بعدد 123، والأنشطة الحيوانية 13، والمناحل 2، ومباني الوزارة ومنشآتها 4، وأخيراً مخازن ومحلات ومختبرات بعدد 133.

وبيَّنت الوزارة أن الهدف من مشروع “حصر الأنشطة الزراعية”، حصر أغلب الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية، وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها وبناء قواعد البيانات المكانية باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى توحيد بيئة عمل نظام وقواعد البيانات بشكل كامل لتكون متوافقة مع بيئة العمل التقنية المتوفرة بالوزارة، وضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستبدأ في مدينة الرياض قريباً.