هزة أرضية تضرب الكويت وغربي إيران

عواصم ـ رويترز

شعر سكان الكويت، بهزة أرضية خفيفة لم تتجاوز مدتها بضع ثوان، فيما ضرب زلزال أكثر شدة، منطقة في غرب إيران.

وقال مدير الشبكة الكويتية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الكويت، عبدالله العنزي، أنه في تمام الساعة العاشرة، من صباح امس “الاثنين”، ضرب زلزال قوته تبلغ 5.9 على مقياس ريختر، منطقة غرب ايران بعمق يبلغ 10 كيلو متر، وعلى بعد 265 كيلومترا من الكويت.

في غضون ذلك، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن زلزالا وقع على بعد 84 كيلومترا شرقي مدينة الأهواز في إيران.

ولم ترد تقارير على الفور بشأن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا من جراء الزلزال الذي ضرب إيران.