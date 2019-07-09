معرض سلاح الحوثي .. لعنة السلاح المتدفق من إيران

صنعاء ــ وكالات

أكد قائد القوات المشتركة بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبد العزيز، أنه لولا تدخل السعودية وحلفائها لأصبح اليمن يعاني من تمدّد إيران

ونقلت قناة العربية عن سموه إن العمل الإنساني لتحقيق الاستقرار باليمن يفوق العمل العسكري.

وفى سياق متصل شددت الحكومة اليمنية على استمرار نظام طهران في تزويد “ميليشيا الحوثي بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وخبراء في صناعة وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، موكدة على ان ذلك يعد تحد واضح وصريح للإرادة الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي”.



وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن معرض الميليشيا الحوثية الذي أعلنت عنه أمس، ومقارنته بالقطع ذاتها التي عرضها الحرس الثوري الإيراني في معرض افتتحه مطلع العام 2019م، يقدم أدلة وبراهين واضحة على مصدر الأسلحة الحوثية المستخدمة في قتل الشعب اليمني، واستهداف الأعيان المدنية في الجارة السعودية وتهديد الملاحة الدولية.

كما أدان استمرار نظام إيران في تزويد الميليشيا الحوثية بالأسلحة المهربة، والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين، وتساهم في تقويض جهود حل الأزمة بطريقة سلمية، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وجدد الإرياني مطالبة المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحظر توريد الأسلحة للميليشيا الحوثية، لافتاً إلى أن ذلك “ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع والمعاناة الإنسانية، وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين، والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي”.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت قد أقامت معرضاً للصناعات العسكرية، افتتحه، الأحد، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى القيادي الحوثي مهدي المشاط، يضم صواريخ مجنحة، وطائرات مسيرة، زعمت أنها صناعة محلية.

وعلى صعيد العمليات العسكرية أفادت وسائل اعلام يمينة بمقتل واصابة عدد من عناصر المليشيا الانقلابية في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بجبهة رازح غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

ونقل موقع “سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية عن مصدر عسكري إنّ المواجهات اندلعت في أثناء محاولات تسلّل لعناصر من المليشيا المدعومين من إيران باتجاه مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية رازح.

وقتل خلال المواجهات خمسة من العناصر الحوثية، وأصيب آخرون وفقا لذات المصدر

من جهة ثانية تواصل الفرق الهندسية بمحور رازح نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الانقلابية في المديرية ذاتها.

وبلغ ما نزعته الفرق الهندسية من متفجرات خلال الأيام الماضية، أكثر من 75 لغما وعبة ناسفة.