سيدات أعمال الشرقية يستعرض تواجد المرأة في المناصب القيادية

الدمام-حمودالزهراني

نظمت غرفة الشرقية ضمن أنشطة المجلس التنفيذي لسيدات الأعمال ورشة عمل بعنوان : تعزيز تواجد المرأة في مناصب القيادة العليا ومجالس الإدارات، التي تعقدها للرجال والسيدات، بالتعاون مع شركة Korn Ferry.

وتهدف ورشة العمل، التي حضرها نائب رئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي إلى استعراض مبادرة تمكين المرأة في المناصب القيادة، بهدف تعزيز وتفعيل تواجد السيدات في مناصب القيادة العليا ومجالس الإدارة ، وتحقيق المشاركة الاقتصادية للمرأة من خلال دعم تواجدها في مراكز صنع القرار، ونشر الوعي لدى أصحاب المنشآت بأهمية تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين، وما له من آثار نوعية .

كما تناولت ورشة العمل التي شهدت حضور أعضاء مجلس الإدارة بندر بن رفيع الجابري وناصر بن راشد ال بجاش والعنود بنت توفيق الرماح ونوف بنت عبدالعزيز التركي، ورئيس المجلس التنفيذي لسيدات الاعمال مرام بنت سعيد الجشي وامين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل، أهدافًا عدة منها : نشر الوعي لدى السيدات بأهمية تواجدهن ومشاركتهن بصنع القرار ، والعمل على رفع مهارات ومعرفة وثقافة المرأة السعودية لكل ما تحتاجه في المناصب القيادية من خلال تقديم ورش العمل المتخصصة التي تسهم في تطوير إمكانياتها ومهاراتها.

واستكمالا لبرنامج ورشة العمل تعقد اليوم محاضرة بعنوان: Advancing Women – The Power of Choice اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 في مقر الغرفة الرئيس عند الساعة 5 وحتى الساعة 7 مساء.