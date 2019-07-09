القتل قصاصاً بأحد الجناة طعن آخر عدة طعنات في الدمام

الدمام : واس

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بمدينة الدمام حكم القتل قصاصاً بـ/ سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي، إثر اقدامه على قتل / محمد بن عبدالرحمن ابن محمد القثامي، وذلك بطعنه بآلة حادة عدة طعنات ،مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

وأشارت الداخلية في بيان لها إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً, وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.