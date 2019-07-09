الفيصل يؤكد على أهمية تضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

مكة المكرمة : واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية, ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لتوفير أقصى درجات الراحة وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام.

وقدّم سموه شكره لجميع الجهات, ولهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة على المشاريع التي تنفذها في مكة والمشاعر.

جاء ذلك لدى ترؤس سمو أمير منطقة مكة المكرمة بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز اجتماع لجنة الحج المركزية في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الذي تخلله استعراض الخطط التنفيذية لعدد من الجهات كذلك مشاريع هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة والمشاعر استعداداً لموسم حج هذا العام.

وقدّمت وزارة الحج والعمرة خلال الاجتماع أبرز المستجدات في موسم حج هذا العام 1440 هـ ومن بينها خدمات طلب التأشيرة والاستقبال وخدمات التنقل والإسكان، والخدمات العامة والإعاشة والمغادرة، والخدمات اللوجستية، وإدارة خدمات حجاج الداخل.

وتشمل خطة وزارة الحج والعمرة تجهيز 16 مركزًا للخدمات و الإرشاد بعرفات ومنى، و4 مراكز مراقبة للاستقبال والتفويج، وتم تجنيد 2250 موظفًا رسمياً، وأكثر من 29 ألف موظف شركات حج، إضافة لأكثر من 15 ألف موظف تابعين لمؤسسات الطوافة، وبلغت شركات حجاج الداخل 193 شركة ، فيما تم توفير 18.500 حافلة نقل.

وقدمت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خلال الاجتماع نبذة عن المشاريع الجاري تنفيذها في العاصمة المقدسة والمشاعر ، منها: مشروع الطريق الدائري الثاني “المرحلة الثانية” ( تقاطع البيبان )، مشروع الطريق الدائري الثاني – المرحلة الأولى ( تقاطع الكعكية – جرهم – الطندباوي )، مشروع الطريق الدائري الثالث – الجزء الأول ( شارع الخنساء – نهاية شارع الجزائر )، مشروع الطريق الدائري الثالث – الجزء الثاني ( شارع الجزائر – نهاية التنعيم )، مشروع الطريق الدائري الثالث – الجزء الثالث ( تقاطع المسخوطة – بداية العزيزية )، إنشاء جسر مشاة موازي لطريق الملك عبدالله بمشعر منى – المرحلة الأولى ، وإنشاء ( 3 ) منحدرات للمشاة بربوة منى، كذلك مباني سكنية إدارية في كل من محطة قطار المشاعر منى 3 ومحطة قطار المشاعر مزدلفة 3 ومحطة قطار المشاعر عرفات 3، إضافة إلى مشروع تهيئة مناطق للحجاج شرق ربوة منى، ومشروع أعمال توريد وتركيب عدد 8 طاحنات بالمجزرة الحديثة.