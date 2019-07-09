الجضعي يرأس وفد المملكة في مؤتمر هيئة الدستور الغذائي

جنيف- البلاد

رأس الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وفد المملكة المشارك في مؤتمر هيئة الدستور الغذائي الذي يعُقد في سويسرا من 8 – 12 يوليو الجاري.

وناقش المؤتمر الخطة الاستراتيجية من عام 2020 إلى 2025، والاعتماد النهائي لنصوص الدستور الغذائي، وتقرير اللجنة التنفيذية، والمسائل المالية المتعلقة بميزانية الدستور الغذائي، إضافةً إلى المسائل المحالة من اللجنة الرئيسة، والتعديل في مواصفات الدستور الغذائي والنصوص ذات الصلة، وتقرير الحدث الجانبي عن أنشطة منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية في مجال تنمية القدرات.

وأعرب الجضعي في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر عن شكره لهيئة الدستور الغذائي، ممثلةً في الرئاسة والأمانة والدول الأعضاء على الجهود التي تبذل في إدارة الأعمال والأنشطة.

وقال: “بالأمس القريب احتفلنا جميعاً باليوم العالمي لسلامة الغذاء، الذي يوافق السابع من شهر يونيو من كل عام، ونجتمع اليوم لتعزيز سلامة الغذاء من خلال المواصفات التي سنقرها التي نؤكد فيها الدور الحاسم لضمان مأمونية المنتجات الغذائية لشعوبنا”.

وكشف رئيس “الغذاء والدواء” عن استضافة المملكة للقاء رؤساء الجهات الرقابية للغذاء، لتعزيز سلامة الغذاء، وشدد على أهمية الغذاء الصحي في ظل زيادة نسبة الأمراض المرتبطة بالغذاء مثل الامراض غير السارية”.

يُذكر أن هيئة الدستور الغذائي (Codex Alimentarius) جهاز مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وتهدف إلى حماية صحة المستهلك وضمان ممارسات تجارية عادلة في مجال تجارة الأغذية من خلال وضع مواصفات غذائية دولية، وتتألف هيئة الدستور الغذائي حالياً من 189 عضواً تمثل البلدان الأعضاء ومنظمة الاتحاد الأوروبي.