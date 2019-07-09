البرهان يحذر من التربص بالتوافق في السودان

الخرطوم ــ وكالات

حذر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، من وجود طرف ثالث يسعى لتقويض اتفاق المجلس مع قوي اعلان الحرية والتغيير، وقال في حوار تلفزيوني : “كلما اقتربنا من الاتفاق تحدث أشياء خارجة عن الإرادة وتنقضه، ولا نزال نعتقد أن هنالك جهات لا تريد إتمامه، ولا تريد الخير للسودان”.

ونفي البرهان صحة ما يتردد عن نيته للترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها حال التوصل لاتفاق على موعدها.

وأوضح أنه سيتم التوقيع على الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد الانتهاء من صياغة وثيقة هياكل الحكم الانتقالية، متوقعاً أن يتم التوقيع نهاية الأسبوع الحالي.

وقال البرهان: “طالبنا منذ البداية ألا يشارك أي شخص شارك في الفترة الانتقالية، في المرحلة المقبلة، وطلبنا أن يكتب ذلك في الاتفاقية، التي نحن بصدد توقيعها مع قوى إعلان الحرية والتغيير”

وشدد على أن التحقيقات والتحريات لا تزال مستمرة حتى الآن لمعرفة من يعرقل التفاوض في كل مرة، ومن يضع العراقيل أمام نهضة وأحلام شباب السودان.