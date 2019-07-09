إنقاذ حياة معتمر يمني مصاب بعيوب خلقية في القلب بجدة

جدة- ياسر بن يوسف

تمكن فريق طبي بمركز القلب بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة من إنقاذ حياة شاب يمني الجنسية يبلغ من العمر 26 عاماً جاء للسعودية لأداء العمرة حيث أدخل عن طريق الطوارئ و هو يعاني من ضيق شديد في التنفس خلال أدنى جهد يؤديه مع إضطراب في نبضات القلب .

و على الفور أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة منها تخطيط القلب و صورة أشعاعية للصدر ، حيث تم تشخيص حالة المريض بدقة عالية بإجراء المزيد من الفحوصات الطبية منها صورة بالصدى للقلب و كذلك عن طريق منظار المريء ، و قد أظهرت نتائجها أن المريض مصاب بعيوب و تشوهات خلقية في القلب بوجود ثقب بين البطين الأيسر و البطين الأيمن و وجود ثقب آخر بين الأذين الأيسر و الأذين الأيمن مع وجود تضيق شديد و حاد جداً في البطين الأيمن مما أدئ إلى إعاقة تامة في تدفق جريان الدم للشريان الرئوي .

و مباشرة أدخل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء عملية جراحية لتصليح جميع العيوب و التشوهات الخلقية في القلب بإغلاق كلاً من الثقب الموجود بين البطينين و الثقب الآخر الموجود بين الأذينين بحاجب تاموري قلبي طبيعي ثم إجراء توسع في البطين الأيمن و فتح جريان الدم ما قبل الشريان الرئوي تكلل ذلك ولله الحمد بالنجاح .

و بين الفريق الطبي بأن العملية أستغرقت 3 ساعات فقط ، و المريض تحت الملاحظة الطبية و حالته الصحية مستقرة و في تحسن ملحوظ .