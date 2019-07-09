البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ، إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة.

وذكرت الوزارة، أن المرحلة الثانية شهدت تأهل 60 شركة منها 28 شركة سعودية و32 شركة عالمية، مقارنة بالمرحلة الأولى التي شهدت تأهل 42 شركة منها شركة سعودية واحدة.

وبينت أن مشاريع المرحلة الثانية تتضمن مشروعين للطاقة الشمسية الكهروضوئية من الفئة “أ” تتمثل في مشروع محطة رفحاء ومحطة المدينة المنورة، و4 مشاريع للفئة “ب” تتمثل في محطة الفيصلية ومحطة جدة ومحطة رابغ ومحطة القريات.

وأضافت أنه تم إغلاق استقبال الطلبات في 18 أبريل، فيما سيتم إصدار وثائق طلبات العروض للفئة “ب” يوم 18 يوليو 2019 بينما سيتم إصدار وثائق العروض للفئة “أ” في 1 أغسطس 2019.