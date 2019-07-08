وزير التعليم يدشن برنامج التدريب الصيفي للمعلمين

الرياض – سامية الغريبي

دشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس الأحد، البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات بجامعة الملك سعود، في مبنى السنة التحضيرية، وتفقد سير العمليات التدريبية، بالتزامن مع إطلاق البرامج التدريبية في مناطق المملكة ومحافظاتها.

وقال المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد بن سعود المقبل؛ إن عدد المسجلين في الدورات التدريبية تجاوز 147754 معلماً ومعلمة، في أكثر من 6413 برنامجاً تدريبياً يتم تنفيذها في 47 إدارة تعليمية، من خلال مراكز التطوير المهني المنتشرة حول المملكة، وبالشراكة مع عدد من الجامعات والمعاهد والكليات.

وفي سياق متصل، أنهت لجان التدريب الصيفي استعداداتها لاستقبال المعلمين والمعلمات في 22 كلية من كليات التربية بالمملكة في جامعة أم القرى، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك فيصل، وجامعة الملك خالد، وجامعة القصيم وطيبة والطائف والجوف والباحة وتبوك ونجران والحدود الشمالية، إضافة إلى جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وجامعة المجمعة، وحفر الباطن وبيشة، وجدة، والجامعة الإسلامية.

تجدر الإشارة إلى أن كليات إعداد المعلم في الجامعات السعودية بذلت جهوداً مميزة من خلال الخبرات الأكاديمية التي تحتضنها ونتج عنها تصميم أكثر من ١٠٦ حقائب تدريبية محكمة، شارك في إعدادها وتدقيقها ومراجعتها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وبلغ عدد المدربين أكثر من ١٤٠ مدرباً، بمشاركة أكثر ١٢.٣٥٥ ألف معلم ومعلمة في التعليم العام.