الرياضة

لاعب الهلال يودع الخيبري برسالة رائعة..

مهاجم الهلال يوجه رسالة إلى الخيبري بعد انتقاله إلى الشباب

محمد ابو الوفاaccess_time5 / ذو القعدة / 1440 هـ       8 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
الهلال

وجه مهاجم الهلال، بافيمتي جوميز، رسالة إلى زميله السابق عبد الملك الخيبري، والذي شد الرحال إلى نادي الشباب.

وانتقل الخيبري (33 عامًا) إلى صفوف الفريق الشبابي قبل أيام، بعد 3 مواسم قضاها بين جنبات الهلال.

ونشر المهاجم الفرنسي المخضرم تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ودّع من خلالها الخيبري وتمنى له حظًا موفقًا.

“كل التوفيق إليك عبدالملك الخيبري مع ناديك الجديد، قضيت معك أيام جميلة في نادي الهلال”.
“كل التحية لك على روحك وشخصيتك الجميلة وتعاونك الدائم الذي يؤهلك للنجاح في أي نادي تلعب له.”

وبدأ الخيبري مسيرته مع نادي القادسية عام 2003، قبل أن ينتقل إلى الشباب عام 2088 ويمكث ضمن صفوفه حتى 2016.
وبعد حصد البطولات مع الشباب وأبرزها الدوري وكأس الأمير وكأس خادم الحرمين، شد الرحال إلى الهلال صيف 2016، لينتهي تعاقده اليوم مع الفريق.
وقدم الخيبري رسالة إلى مجلس إدارة النادي قائلًا..
“تشرفت بقضاء فترة 3 سنوات في الهلال، أشكر إدارة الأمير نواف بن سعد وسامي الجابر ومحمد بن فيصل، أتمنى التوفيق للكابتن سعود كرير في إدارة الكرة”.

m.abo.elwafa

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