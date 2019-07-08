الدولية

قبرص تدين بشدة تعدي تركيا مجدداً على مياهها الإقليمية

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1440 هـ       8 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : وكالات

أدانت قبرص اليوم (الإثنين) «بشدة» اعتداء تركيا على حقوقها السيادية، بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر للتنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل الجزيرة.

وقالت الرئاسة القبرصية في نيقوسيا في بيان: إن إرسال سفينة التنقيب الثانية تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، وهو أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص.

والسفينة ياووز هي ثاني سفينة حفر تركية ترسو قرب سواحل قبرص في الشهرين الماضيين، إذ ترسو سفينة أخرى هي الفاتح قبالة الساحل الغربي لقبرص منذ أوائل مايو.

صحيفة البلاد

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