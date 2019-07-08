الدولية

غارات “التحالف” تستهدف تجمعات وآليات للحوثيين شمالي الضالع جنوب اليمن

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو القعدة / 1440 هـ       8 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

الضالع : متابعات

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكر موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة عويش بالرييي، وحمك غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وطال القصف الجوي آليات قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية، كانت في طريقها لمواقعها.

وأسفرت الغارات الجوية عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى تدمير عربة بي إم بي وأطقم أخرى.

صحيفة البلاد

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