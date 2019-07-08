غارات “التحالف” تستهدف تجمعات وآليات للحوثيين شمالي الضالع جنوب اليمن

الضالع : متابعات

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع جنوب اليمن.

وذكر موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة عويش بالرييي، وحمك غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.

وطال القصف الجوي آليات قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية، كانت في طريقها لمواقعها.

وأسفرت الغارات الجوية عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى تدمير عربة بي إم بي وأطقم أخرى.