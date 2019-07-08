“سابك” تؤهل 200 من الكوادر الوطنية لشغل وظائف في سوق العمل المحلي

الرياض : واس

رعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، حفل التوقيع الذي تم بين المعهد العالي للصناعات المطاطية وبين مجموعة من الشركات المحلية، بهدف تنفيذ برنامج (التدريب المبتدئ بالتوظيف)، وذلك في إطار سعيها لدعم المحتوى المحلي وتنمية القدرات البشرية في المجال الصناعي.

وبموجب هذه الاتفاقيات، تقوم (سابك) من خلال برنامج “مؤهل” التابع لمبادرتها الوطنية (نساند) بالتعاون مع المعهد العالي للصناعات المطاطية بتأهيل 200 من الكوادر الوطنية لشغل وظائف لدى الشركات المستفيدة، وذلك في مجالات صيانة وتشغيل الآلات، كما ترعى “سابك” تدريب المتقدمين لمدة سنتين في المعهد العالي للصناعات المطاطية.

وتقدم الشركة خلال مدة البرنامج ورش عمل عن قيم وأخلاقيات “سابك” وحقوق الملكية الفكرية وقوة الابتكار التي ستسهم بتعزيز مهارات المتدربين ورفع كفاءتهم المعرفية والعملية بما يواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل المحلي.