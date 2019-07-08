حرس الحدود ينقذ عائلة من الغرق أثناء نزهة بحرية قبالة ينبع

البلاد : متابعات

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لحرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة عائلة مكونة من 9 أشخاص بعد تسرب الماء إلى قاربهم وهم في عرض البحر قبالة شواطئ ينبع.

وأوضح متحدث حرس الحدود بالمدينة المنورة، العقيد ماهر المورعي، أن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغاً من مالك أحد القوارب أفاد فيه بأنه في نزهة بحرية برفقة عائلته وأن الماء تسرب إلى داخل القارب.

وأوضح المورعي أن دوريتين بحريتين توجهتا للموقع بعد تحديد موقع القارب، وتمت مباشرة الواقعة وإخلاء الأشخاص الموجودين في القارب، وهم رجل وست نساء وطفل وطفلة، إلى زورق حرس الحدود، وتم نقلهم للشاطئ بصحة جيدة، فيما تم سحب قارب الأسرة بواسطة زورق آخر بعد نزح الماء الذي بداخله.