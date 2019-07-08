بومبيو: إيران ستواجه مزيدا من العزلة والعقوبات

واشنطن : وكالات

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الأحد)، أن إيران ستواجه مزيداً من العقوبات رداً على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقّع عام 2015.

وكتب بومبيو على «تويتر» أن «التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات»، مؤكداً أن عليها العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب، ومشيراً إلى أن امتلاك النظام الإيراني أسلحة نووية سيشكل «تهديداً أكبر للعالم».

وأعلنت إيران اليوم (الأحد) – في انتهاك جديد للاتفاق النووي – أنها ستقلص التزاماتها بالاتفاق المبرم مع القوى العالمية عام 2015؛ إذ سترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى قال مسؤولون في وقت سابق إنه 5 في المائة، وذلك لإنتاج وقود لمحطات توليد الكهرباء.