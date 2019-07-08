بالصور.. أول ظهور لريهام سعيد بعد مرضها

خاص البلاد – نرمين عباس

نشرت الإعلامية المصرية “ريهام سعيد” أول صورة لها بعد أزمة مرضها الأخيرة

وكشفت الإعلامية المصرية عن معاناتها الصحية، وأوضحت أن مرضها لا علاقة له بالوجه

مؤكدة في أحدث صورة لها نشرتها علي موقع “إنستقرام” أن مرضها لا صحة لإرتباطه بتساقط جلد الوجه

وكتبت ” انا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله”

وإستردت قائلة ” بشكركوا علي دعواتكوا وانا لسه بطمع في مزيد من الدعوات.”

ولم تذكر “سعيد” مرضها الحقيقي، وظهر علي وجهها علامات الإجهاد والتعب وإلتهابات واضحة من العين وحتى الفم

وتفاعل عدد كبير من الفنانين والجمهور مع “ريهام سعيد” متمنيين لها الشفاء العاجل