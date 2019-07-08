المساحة الجيولوجية: السعودية لم تتأثر بالهزة الأرضية

جدة- ياسر بن يو سف

أكّد المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية طارق أبا الخيل؛ أن الهزة الأرضية التي حدثت، صباح اليوم، وذلك عند الساعة ١٠ بقوة 5.7 هرتز، ثم تلتها هزة ارتدادية أقل منها عند الساعة ١٠:٢٦ دقيقة حدثت شمال شرق الخليج العربي، شمال شرق الكويت.

وأضاف: إنها بعيدة عن حدود المملكة العربية السعودية بأكثر من ٤٠٠ كيلو، وتحديداً من أقرب محطة رصد زلزالي تابعة للهيئة في مدينة الخفجي.

وقال إن الهزه الأرضية قوتها 5.7 بناءً على المرصد الإيراني والمرصد الأوروبي، وطمأن أبا الخيل؛ المواطنين والمقيمين في المملكة، موضحا أن المملكة لم تتعرّض لأيّ هزة أرضية، ولله الحمد.