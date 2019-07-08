الليرة التركية تهبط 2% بعد إقالة محافظ البنك المركزي

إسطنبول : رويترز

هبطت الليرة التركية اثنين بالمئة مقابل الدولار اليوم الاثنين بعد أن عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي، مما كشف عن خلافات بينهما بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة لإنعاش الاقتصاد الذي أصابه الركود.

وبحلول الساعة السابعة بتوقيت جرينتش، بلغت الليرة 5.7620 للدولار، بعد أن تراجعت إلى 5.8245 في التعاملات الآسيوية المبكرة في ظل مخاوف المستثمرين بشأن نتائج ذلك التحرك على استقلالية البنك المركزي.

وانخفضت الليرة نحو ثمانية بالمئة منذ بداية العام بعد أن هوت 30 بالمئة العام الماضي خلال أزمة عملة. وانخفض المؤشر الرئيسي للأسهم 1.5 بالمئة مع تراجع قطاع البنوك 2.3 بالمئة. وهبطت السندات التركية المقومة بالدولار في شتى الآجال.