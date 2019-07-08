الفيصل يُعلن إنشاء مطار للحج والعمرة في مشروع الفيصلية

جدة : ياسر بن يوسف

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية، لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

ونوه أمير منطقة مكة المكرمة خلال مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لمشروع الفيصلية، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، ومعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، إلى أن المشروع حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، ويكفي المشروع شرفاً أنه – أيده الله – هو من أطلق عليه إسم “الفيصلية”.

وقدّم الأمير خالد الفيصل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ولوزير المالية على تجاوبه الكبير في هذا المشروع، كذلك الشكر موصول لهيئة عقارات الدولة على مساهمتها في هذا المشروع الكبير، وقال سموه ” أشكر أخي وزميلي الأمير بدر بن سلطان على جهوده الموفقة التي كانت سبباً في تسريع بدء المشروع، كذلك هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدكتور هشام الفالح على جهوده في هذا الصدد”.

ودعا سموه رجال الأعمال والشركات الراغبة في المساهمة وفق الرؤية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذا المشروع.

ووقع سمو أمير منطقة مكة المكرمة ومعالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان اتفاقية تخصيص واستثمار الاراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية، وتهدف هذه الاتفاقية والتي وقع على أثرها اتفاقية أخرى إلى عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة للطرفين في مشروع الفيصلية، فيما تأتي هذه الاتفاقية لبدء تنفيذ المشاريع في الفيصلية بعد أن تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

وفي ذات السياق وقع معالي محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري، الاتفاقية الثانية الهادفة إلى استغلال موقع مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية، تم بموجبها منح الشركة السعودية للكهرباء حق الانتفاع من الأرض حتى يتسنى لها أن تتمتع بحقوقها وتفي بالتزاماتها وفقاً لمتطلبات المشروع.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وضمن الجهود لتنويع مزيج الطاقة وصولاً لمزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من موارد الهيدروكربونية، والتعدينية بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة، فيما ستقوم وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية التمهيدية لكامل المشروع الذي سيتم تنفيذه على عِدة مراحل منها 600 ميجاوات يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منافسة عامة خلال العام الحالي.

ويستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة تغذية حوالي 340 ألف منزل ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن وما يترتب عليها من زيادات متوقعة للطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة، ويوفر أيضاً مميزات عديدة منها تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مشروع الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تصل إلى أكثر من 4 مليون طن سنويا، وخلق فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تقدر من 3 – 4 آلاف وظيفة إنشائية، وحوالي 150 – 200 وظيفة تشغيلية، حيث ستسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.