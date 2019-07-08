العراق يطلق عملية للقضاء على فلول داعش

بغداد ــ وكالات

أعلن الجيش العراقي، بدء عملية “إرادة النصر” للقضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي في البلاد.

وقال في بيان أنه تم إطلاق المرحلة الأولى من عملية “إرادة النصر” بعمليات واسعة لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى الحدود الدولية العراقية -السورية.

وتأتي العملية بمشاركة قطعات كبيرة من قيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين) وبدعم جوي من القوات الجوية والتحالف الدولي لمحاربة داعش.

وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق ما زالت عناصره تشكل تهديدا على المحافظات الشمالية.