السفير الهندي بالمملكة يزور معرض عمارة الحرمين الشريفين

مكة المكرمة : واس

زار السفير الهندي لدى المملكة أوصاف سعيد والوفد المرافق له أمس، معرض عمارة الحرمين الشريفين.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم مدير الإدارة العامة للمعارض المهندس ماهر بن منسي الزهراني، حيث استمع الوفد خلال الجولة لشرح عن مقتنيات المعرض والآثار التي تحكي تطور عمارة الحرمين الشريفين، إضافة إلى شرح عن التوسعات التي جرت فيهما عبر عقود من الزمن.

وعبَّر السفير الهندي عن إعجابه وتقديره بمدى التطور الذي شهده ويشهده الحرمين الشريفين خلال العهد السعودي الزاهر، سائلا الله – عز وجل – أن يجزي قادة المملكة خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين وللإسلام والمسلمين.