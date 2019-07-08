“التنمية الاجتماعية” تباشر حالة طفلة معنفة .. وتستدعي الأم

جدة : البلاد

تواصلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع ذوي الطفلة، التي تم تداول مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والذي يظهر إحدى الأمهات وهي تعنف طفلتها تعنيفًا جسديًا ولفظياً ونفسيًا بالإضافة إلى تلقي الوزارة بلاغًا عن هذه الحالة عبر مركز بلاغات العنف الأسري

وقالت الوزارة بأن الفريق قام بالتثبت من كافة المعلومات، وذلك من خلال التواصل مع الطفلة وذويها، لاستكمال دراسة الحالة وتطبيق الاجراءات النظامية التي تكفل حمايتها.

وأكدت والوزارة الحرص على تحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للطفلة والأسرة.

ودعت كافة المواطنين بعدم التردد بالإبلاغ عن حالات العنف الأسري، عبر الوسائل والقنوات الرسمية كي تتمكن وحدات الحماية الاجتماعية من الوصول إليها.