الرياضة

الاتحاد يستعد بقوة للموسم الكروي الجديد..

الاتحاد يحسم صفقة هجومية من سانتوس البرازيلي

محمد ابو الوفاaccess_time5 / ذو القعدة / 1440 هـ       8 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق
الاتحاد

حسمت إدارة نادي الاتحاد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني إيميليانو فيتشيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وجاء التعاقد مع اللاعب بتوصية من المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، حيث طالب بالإسراع بالتعاقد مع اللاعب.

وينشط فيتشيو (30 عامًا) بمركز صانع الألعاب، ويمتلك رؤية وقدرات كبيرة على الاحتفاظ بالكرة وصناعة الأهداف بشكل قوي.

سعر اللاعب حسبما جاء في موقع ترانسفير ماركت هو 750 ألف يورو، حيث تم إدراجه بشكل رسمي ضمن صفوف الاتحاد.

وقام وكيل أعمال اللاعب، فيرناندو فيليسفتش، بعمل كبير في إنجاح الصفقة، وهو وكيل شهير في أمريكا الجنوبية.

إذ يتولى وكالة نجوم كبار على غرار أليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال نجما مانشستر يونايتد وبرشلونة.

ودفعت إدارة الاتحاد مبلغ 750 ألف دولار قيمة إنهاء تعاقد اللاعب مع ناديه سانتوس البرازيلي.

ولعب فيتشيو مًعارًا الموسم الماضي من سانتوس إلى نادي الأهلي الإماراتي، وخاض معه 23 مباراة مُسجلًا 4 أهداف وصانعًا لمثلهم.

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