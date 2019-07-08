إصابة خمسة جنود إسرائيليين في عملية دهس

جدة ــ وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة خمسة من جنوده بجروح في عملية دهس اعتقل منفذها الفلسطيني في الضفة الغربية.



وقال بيان لجيش الاحتلال إن الجنود كانوا “متمركزين على جانب الطريق قرب بلدة حزما الفلسطينية في إطار “نشاط عملياتي” عندما اصطدمت مركبة الفلسطيني بهم. وأضاف أن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح متوسطة الخطورة بينما وصفت إصابة الإثنين الآخرين بالطفيفة.

وأشار البيان إلى أن السائق الفلسطيني ووالده اعتقلا عند الحاجز الواقع في شمال شرق القدس الشرقية المحتلة. ويفصل هذا الحاجز قرية حزما عن القدس الشرقية والمدينة المقدسة عن الضفة الغربية. وقال بيان إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث كان “هجوما بسيارة” وليس حادثا عرضيا.