5 تطبيقات لـ”جوجل”يستغلها الهاكرز لاختراق الحسابات

القاهرة – هاشم الهاشم

يستخدم الهاكرز، والمخترقون الكثير من الحيل والطرق لخداع المستخدمين وسرقة بياناتهم وحساباتهم البنكية، إذ يقومون باستغلال العديد من التطبيقات الشهيرة للوصول إلى المستخدمين، ومن ضمنها تطبيقات جوجل، لذا سلط موقع Gadgets الهندى الضوء على عدد من هذه التطبيقات التى تستغل من قبل الهاكرز لسرقتك

تقويم جوجل

يرسل المحتالون دعوات وهمية ورسائل تذكير لمستخدمى تقويم جوجل، ويستطيع المخترقون إضافة دعوات إلى الحساب المستهدف ليرسل إلى صاحبه تذكير يقول له بأن لديه أموالا مصرفية فى الحساب مطلوب منه إكمال بعض المعلومات، عن طريق إضافة رقم PIN الخاص بالحساب.

خرائط جوجل

لا يستطيع المحتالون سرقة الأموال من المستخدمين عن طريق خرائط جوجل، ولكن بإمكانهم إنشاء مؤسسات مزيفة، قد يقوم المستخدمون بالتعامل معها بدلاً من الحقيقية.

جوجل درايف

تجد العديد من الصفحات الضارة طريقها تجاه تطبيق جوجل السحابى “درايف”، حيث يمكنهم إرسال روابط وهمية مزيفة قادرة على اختراق أى تفاصيل مصرفية محملة عليه.

Google Forms

يعد Google Forms من تطبيقات جوجل التى تتيح جمع المعلومات من المستخدمين من خلال الاستطلاعات والأسئلة، حيث يستخدمه المخترقون لإنشاء نماذج واستطلاعات رأي، تجمع بيانات المستخدم الشخصية، وترسل عروضا تجارية.

Google Analytics

يستهدف المخترقون Google Analytics لإرسال روابط ضارة، تحتوى على نصوص أو صور تستخدم لجمع البيانات الشخصية والمصرفية.