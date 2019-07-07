220 برنامجاً تدريبياً تستهدف 4 آلاف معلم ومعلمة في الباحة

الباحة : البلاد

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني اليوم، انطلاق البرامج التدريبية الصيفية المتضمنة 220 برنامجاً تدريبياً تستهدف نحو 4000 معلم ومعلمة، وذلك في مختلف مراكز التدريب التربوي على مستوى المنطقة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور الزهراني على البرامج المنفذة في مراكز التدريب بوادي العلي، يرافقه مسئولي التعليم بالمنطقة، حيث التقى خلال الزيارة بالملتحقين بالبرامج التدريبية وبارك لهم هذه الخطوة المباركة التي تنمّ على حرصهم على تطوير أدائهم وصقل مهاراتهم.

وبين لهم أهداف برامج التدريب الصيفي ودورها في تطوير أداء الميدان التربوي بما يتوافق والخطط التطويرية للإدارة وبما يسهم في تطبيق معايير الجودة في التعليم كأحد متطلبات تحسين مستوى الأداء وتجويد المخرجات وينسجم مع رؤية الوزارة في استثمار أوقات الإجازة في إثراء معارف المعلمين والمعلمات ببرامج تدريبية نوعية، مؤكداً أهمية التدريب المستمر في جودة الأداء في الميدان التربوي، مشيرا إلى ضرورة مواكبة التعليم الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو إنجاح.

وقدّم مدير تعليم الباحة شكره لإدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات، وجميع القائمين والقائمات على التدريب في مختلف مراكز التعليم، على جهودهم في إعداد البرامج التدريبية، التي تتضمن حزمة متنوعة من البرامج التدريبية في مختلف التخصصات تجاوزت “90” ساعة تدريبية.