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وزير الثقافة يلتقي بوزير الخزانة البريطاني

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1440 هـ       7 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا في جدة البلد اليوم بالمستشار وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند .

وناقش سموّه مع المستشار هاموند الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا في المجالات الثقافية، كما تضمّن اللقاء الحديث عن خطط المملكة لتطوير القطاع الثقافي السعودي وآفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية.

وأشار سموّه إلى ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية مميزة تنطلق من القيم والمبادئ والمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة لتعزيزها وتطويرها بشكل مستمر بما يحقق أهداف البلدين الصديقين.

صحيفة البلاد

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