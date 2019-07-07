هل السرطان يزيد الوزن؟

خاص البلاد – نيفين عباس

تعد الأمراض السرطانية من أكثر الأمراض فتكاً بالبشر، ويشكل هاجس السرطان إزعاجاً كبيراً للكثيرين

هناك بعض الأسئلة المتعلقة بزيادة الوزن والسرطان، وبعد عدة أبحاث وجد العلماء أن مرض السرطان لا يتسبب فى زيادة الوزن بل بالعكس السرطان يفقد الوزن

لكن للسمنة وزيادة الوزن علاقة بالسرطان، فهناك أنواع من مرض السرطان مرتبطة بالسمنة

منها فى المقام الأول سرطان الثدى، والذى يمكن أن يشكل خطورة على 40% من النساء البدينات بعد سن اليأس أو تخطى عامهن الأربعين

كذلك سرطان القولون، فالرجال والنساء أصحاب الوزن الزائد أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بسرطان القولون

لأن الأطعمة غير الصحية والسمنة تؤدى لزيادة نسبة السكر فى الدم

وبالتالى يزيد خطر الإصابة بسرطان القولون الذى بدوره يقاوم الأنسولين

أيضاً للسمنة علاقة بسرطان المريئ، لأن أصحاب الأوزان الزائدة يعانون بشكل مستمر من إرتجاع المريئ

وأيضاً الإلتهاب المزمن بسبب الأنسجة الدهنية بالجسم يمكن أن يساهم فى خطر الإصابة بسرطان المريئ

سرطان بطانة الرحم أيضاً والأورام بالرحم تشكل خطورة على صاحبات الوزن الزائد

فبعض الأبحاث أثبتت أن المرأة السمينة يمكن خطر إصابتها بسرطان بطانة الرحم أكثر من المرأة ذات الوزن المثالى أو الصحى والذى لا يتعدى به كتلة الدهون الوزن

أصحاب الوزن الزائد يمكن أن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان المرارة وكذلك حصوات المرارة، بسبب تناول الدهون والسكريات

كذلك سرطان الكلى والمبيض والغدة الدرقية والمعدة والكبد والبنكرياس مرتبطين إرتباطاً كبيراً بزيادة الوزن بسبب ضعف المناعة والأمراض المترتبة على الوزن الزائد