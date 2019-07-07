الدولية

مقاتلات التحالف تستهدف معسكراً حوثياً في إب

صحيفة البلادaccess_time4 / ذو القعدة / 1440 هـ       7 يوليو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي في أحد المعسكرات بمحافظة إب وسط اليمن.

ونقلت “العربية” عن مصادر محلية أن مقاتلات التحالف شنت أربع غارات جوية على تجمعات للحوثيين في معسكر الحمزة الكائن بمديرية السبرة جنوب شرق المحافظة، دون معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.

وتأتي هذه الغارات بعد يومين على غارات جوية مماثلة استهدفت مواقع الحوثيين في المعسكر.

واستهدفت مقاتلات التحالف هذا المعسكر الذي يقع على الخط الرابط بين محافظتي إب والضالع، عشرات المرات، حيث يعتبر من أهم معسكرات التدريب الحوثية الذي تستعين به الميليشيات في تسيير عملياتها العسكرية في محافظات تعز والضالع والحديدة.

صحيفة البلاد

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