مايكروسوفت تطرح تطبيق Your Phone لعرض الإخطارات

القاهرة – هاشم الهاشم

أعلنت شركة مايكروسوفت استعدادها التام لإطلاق تطبيقها الجديد Your Phone، والذى يعرض إخطارات هواتف أندرويد على أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام ويندوز 10.

وسيتم طرح التطبيق على نطاق واسع لجميع مستخدمى ويندوز 10 وأندرويد، مما يساعد المستخدمين على الاحتفاظ بهاتفهم بعيداً، والتعامل مع الإشعارات على جهاز الكمبيوتر بكل سهولة.

وحسب موقع Androidcentral، سيتم الاحتفاظ بكافة الإخطارات التى تصل للمستخدمين على الهاتف فى قسم “الإخطارات” الخاص بالتطبيق على نظام التشغيل ويندوز 10، والتى ستشمل الإشعارات الواردة من تويتر وفيس بوك، وماسنجر أو أى تطبيق آخر، كما أن رفضها من خلال جهاز الكمبيوتر، سيؤدى إلى رفضها أيضاً على الهاتف.

وسيحتاج المستخدم التأكد من توافر آخر تحديث من ويندوز 10 بعد تحديث أبريل 2018، بالإضافة إلى تشغيل إصدار الهاتف 1.19052.657.0 أو أى إصدار أحدث منه.

وأوضح فيشنو ناث أحد المسئولين بشركة مايكروسوفت على موقع تويتر، بأن النسخة التجريبية قد وصلت حاليًا إلى حوالى 50 بالمئة من أجهزة الكمبيوتر، وستصل للجميع فى غصون أسبوع، يذكر أن هذا التطبيق لا يدعم حتى الآن الردود السريعة على الإشعارات، على أن يتم إضافتها قريباً.