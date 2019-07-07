طهران ترفع مخزون الماء الثقيل .. ترامب يحشد والملالي يستفزون

طهران ــ وكالات

تواصل إيران تحدي القوى العالمية وتصر على مواصلة انتهاكها الاتفاق النووي، حيث يبدو أنها تستعد لزيادة تخصيب اليورانيوم، بما يتجاوز المستوى الذي حددته طهران عام 2015.

وأعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، أن إيران رفعت مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي.

ووفقا لوكالة “مهر” الإيرانية، فقد أكد ذو النور أن “الاتفاق النووي يسمح لإيران بتخزين ما يصل إلى 130 طناً من الماء الثقيل. وكانت الولايات المتحدة قد حظرت مبيعات الماء الثقيل الإيراني، ما أدى إلى زيادة مخزونته في إيران”.

هذا فيما اشارت تقارير إعلامية في وقت سابق الى أن طهران تستعد اليوم الأحد لزيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تقارب مستويات صنع الأسلحة، حيث ينتهي الموعد النهائي الذي حدده رئيسها لأوروبا لتقديم شروط جديدة للاتفاق النووي.



ويأتي هذا في وقت أعلنت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اجتماع طارئ الأربعاء المقبل لمناقشة الملف النووي، وذلك بعدما انتهكت إيران الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

وكانت إيران نفذت، قبل أيام، تهديداتها، وتجاوزت الحد المسموح به في الاتفاق النووي لمخزونها من اليورانيوم المخصب.

وكشفت إيران، في وقت سابق، أنها ستتخطى القيود النووية التي يفرضها الاتفاق واحدا تلو الآخر، وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران، منذ انسحابها من الاتفاق العام الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذر طهران من مغبة استفزاز العالم بتجاوزها الحد المسوح به من تخصيب اليورانيوم.

وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر” إنه لا يمكن أن يعلن أي شيء جديد، إلا أن السلطات الإيرانية تعرف ما الذي تفعله فهي “تلعب بالنار”.